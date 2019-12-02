Защитник "Краснодара" Урош Спайч прокомментировал ничейный результат в игре против "Тамбова".
– Насколько "Краснодар" доволен игрой своей? Потеряли ли сегодня очки?
– Да, мы потеряли сегодня два очка. Мы недовольны тем, что матч закончился 0:0. У нас были хорошие моменты, но мы не забили.
– "Краснодару" тяжело играть против команд, что становятся вдесятером у своей штрафной?
– Всем становится тяжело, когда играют так низко. Просто думаю, что мы неудачно сыграли: штанга, 4-5 моментов, когда мяч не попадает в ворота. Жаль, что конкуренты проиграли, а мы не смогли выиграть.
– "Зенит" сильно оторвался. Есть шанс наверстать их, учитывая, какую игру они показывают?
– Я не вижу большого преимущества "Зенита". Так сложилось, что когда счет 0:0, они забивают гол – вот и разница. Я не знаю, как. Можно сказать, что они берут очки в маленьких играх, а мы – нет. Вот и большая разница между нами.
– С трибун показалось, что скорость игры была низкой. Вы согласны?
– И да, и нет. У нас были моменты, чтобы забивать, просто сегодня мяч не летел в ворота. Мы сильно хотели выиграть сегодня, зная, что "Локомотив" проиграл.
– С ЦСКА вы ожидаете более открытой игры?
– Надеюсь, что да. Это команда, которая тоже бьется за самые высокие места. Наверное, им придется атаковать, и игра не получится, как сегодняшний матч с "Тамбовом".
Источник: www.rusfootball.info
Спайч: жаль, что конкуренты проиграли, а "Краснодар" не смог выиграть
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