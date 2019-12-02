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Чуперка: с "Краснодаром" очень опасно раскрываться

Российский и молдавский футболист "Тамбова" Валерий Чуперка – о ничейном результате в выездном матче против "Краснодара".

– Валерий, вы считаете это заработанное очко важным для вашей команды? Или по такой игре хотелось большего?
– Плюс. Конечно, с такой командой очень опасно раскрываться. Мы решили закрыть центр, откуда они больше атакуют. Уровень команд разный, но сегодня мы – молодцы, выдержали. Взяли очко с одним из лидеров чемпионата.

– Вы так отметили уровень команды, что не могу не спросить: "Краснодар" может претендовать с такой игрой на чемпионство?
– Ну, конечно.

– Из всех команд, с чем вы встречались, как оцените уровень "быков"? Сильнейшая ли это команда или нет, раз сегодня не забили?
– Я думаю, это не зависит от голов. Сама игра "Краснодара" – это то, что могут в чемпионате максимум две команды показывать: они и "Зенит", наверное, которые контролируют матч от начала и до конца?

– Ощущали, что ваш соперник устал после выступления в еврокубках?
– Ну, по началу со стороны было видно, что у них не было эмоций особо. Все-таки в Лиге Европы много сил оставили, видимо. Они сильно прибавили во втором тайме, сделали замены, что нам было очень тяжело.

– Принято ругать наш календарь, но в этом году вы играете в декабре в Краснодаре. Как охарактеризуете это изменение?
– Конечно, лучше было бы доигрывать летом. Тяжело в такую погоду, но в Краснодаре еще допустимая погода. В Саранске, где мы принимаем гостей в следующей игре, там очень холодно.

Источник: www.rusfootball.info


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Теги: Чуперка Краснодар Тамбов
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