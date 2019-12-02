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Юран: Дзюбу оскорбляют на ровном месте. Российскому футболу надо реагировать жестче

Бывший футболист "Спартака" Сергей Юран высказался о ситуации с оскорблением форварда "Зенита" Артема Дзюбы группой болельщиков на матче сборной России.

"Когда в сборной это случилось, там были болельщики "Спартака". Они не правы. Нравится игрок или нет, он делает свое дело, делает качественно в сборной. И забивает, и лидер. А вот про эти моменты в первую очередь надо задавать руководству "Спартака". Когда Дзюба переходил в "Зенит", был шанс его сохранить в "Спартаке".

За сборную он выходит, выкладывается по максимуму. Ему, может, просто стоит быть посдержанней в этих выражениях. Но, когда игрока на ровном месте доводят до такого, тут надо включаться и российскому футболу. Надо сразу реагировать жестче. Если бы он играл плохо за сборную, я еще допускаю, а так… Дзюба, может, и погорячился, но терпение уже все. Игрок не понимает, за что его так.

А то, что он в "Зенит" перешел, это нормально. Ему семью кормить надо ведь. К тому же он ведь честно все делал. Не исчезал где-то, не подписывал за спиной контракт. Честно вел переговоры. Лучше бы на иностранцев смотрели, которые и на 10% не стоят таких денег. «Зенит» предложил условия, и он согласился. Он честно свой контракт отрабатывает и в клубе, и в сборной. А тут у любого бы терпение кончилось. За что его так? За то, что сборную на Евро вывел? Он никого не провоцировал. Все доказывает своей игрой", - цитирует Юрана Sport24.ru.


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Теги: Юран Спартак Дзюба Зенит
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