» » "Краснодар" прервал серию из 55 матчей в РПЛ без нулевых ничьих

"Краснодар" прервал серию из 55 матчей в РПЛ без нулевых ничьих

В понедельник, 2 декабря, состоялся матч 18-го тура российской Премьер-лиги "Краснодар" — "Тамбов". Встреча прошла в Краснодаре и завершилась нулевой ничьей.

Таким образом, "Краснодар" прервал серию матчей без нулевых ничьих в РПЛ, которая начитывала 55 игр. До этого последний матч "Краснодара" в чемпионате России заканчивался нулевой ничьей в марте 2018-го. Соперником краснодарцев тогда было московское "Динамо".

Добавим, "Краснодар" упустил возможность опередить "Локомотив" и подняться на второе место в турнирной таблице РПЛ. У "быков" 34 очка и третья позиция. При этом "Краснодар" сыграл вничью в пяти из последних шести матчей в РПЛ. "Тамбов" с 18 очками остается в зоне вылета — 15-е место, однако команда находится лишь в одном очке от 12-й позиции.

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Краснодар Тамбов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Бывшая жена Глушакова пожаловалась на нехватку денег: 300 тысяч в месяц мало на детские расходы 1
Мальчик в футболке "Зенита" посоветовал вратарю "Спартака", как справиться с ударом Дзюбы (видео) 1
Нападающий "Динамо" Н`Жи пожелал удачи "Лиону" в противостоянии с "Зенитом" в ЛЧ
"Наверное, ему стыдно за всю ту боль, которую он мне причинил". Бузова дала совет Тарасову
"Краснодар" прервал серию из 55 матчей в РПЛ без нулевых ничьих
Квальярелла вошел в топ-20 бомбардиров Серии A, сравнявшись с Индзаги и Манчини
Фанатам придется признать, что Дзюба победил. Сборная лучших игроков 18-го тура 2
Кьеллини: "Реал" помешал Роналду выиграть "Золотой мяч" в прошлом году
Тарасов подал иск на 5 млн рублей. Он утверждает, что не избивал Бузову 2
"У них понос". Уткин назвал причину переноса матча "Сочи" — "Оренбург" 8
"Золотой мяч": жена и дети Месси записали трогательное видео в честь лучшего футболиста мира
"В моем сердце любовь и уважение". Роналдиньо поздравил Месси с 6-м "Золотым мячом"
Роналду — о награде лучшего игрока Серии А: надеюсь, следующий год будет таким же
Итальянский журналист: Роналду сидел в машине, пока не пришло время получать награду
"Ты наш номер один". "Бавария" утешила Левандовски после церемонии вручения "Золотого мяча"
Президент "Барселоны" поздравил Месси с 6-м "Золотым мячом"
Ван Дейк: я был близок к "Золотому мячу", но, к сожалению, есть такой игрок, как Месси
Лопырева: теперь мне будет проще отвечать на вопрос, кто круче — Месси или Роналду 1
Агент Роналду — о завоевании Месси "Золотого мяча": Криштиану все равно лучший
Ван Дейк: а Роналду разве был претендентом на "Золотой мяч"?
Роналду получил приз лучшего игрока Серии А по итогам сезона-2018/19
"Барселона" опередила "Реал" по числу "Золотых мячей", завоеванных игроками клуба
Месси — о "Золотом мяче": окончание моей карьеры все ближе. Тем приятнее такие моменты
Дети Месси мило отпраздновали победу отца, получившего "Золотой мяч" (видео)
Bild: в холодной Москве Максимилиан Филипп снова расцвел
Роджерс: я остаюсь в "Лестере". Работа в "Арсенале" мне не интересна
Юран: Дзюбу оскорбляют на ровном месте. Российскому футболу надо реагировать жестче 6
Маньяков: Миллер пообещал Дзюбе хороший контракт и работу в "Зените" после окончания карьеры 3
Барриос - о холоде в Казани: продрог до костей. Здорово, что смог дожить до финального свистка 1
Созин объяснил, почему Слуцкий вряд ли вернется в Россию: возглавит один из топ-клубов Франции 4
Все новости