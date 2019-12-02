В понедельник, 2 декабря, состоялся матч 18-го тура российской Премьер-лиги "Краснодар" — "Тамбов". Встреча прошла в Краснодаре и завершилась нулевой ничьей.
Таким образом, "Краснодар" прервал серию матчей без нулевых ничьих в РПЛ, которая начитывала 55 игр. До этого последний матч "Краснодара" в чемпионате России заканчивался нулевой ничьей в марте 2018-го. Соперником краснодарцев тогда было московское "Динамо".
Добавим, "Краснодар" упустил возможность опередить "Локомотив" и подняться на второе место в турнирной таблице РПЛ. У "быков" 34 очка и третья позиция. При этом "Краснодар" сыграл вничью в пяти из последних шести матчей в РПЛ. "Тамбов" с 18 очками остается в зоне вылета — 15-е место, однако команда находится лишь в одном очке от 12-й позиции.
Sport24
"Краснодар" прервал серию из 55 матчей в РПЛ без нулевых ничьих
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