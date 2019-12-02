Дарья Глушакова, бывшая жена полузащитника "Ахмата" Дениса Глушакова, заявила, что трехсот тысяч рублей в месяц, которые она получает в качестве алиментов, ей не хватает на обеспечение всех детских расходов.
"Денис передо мной никаких обязательств не имеет. Они есть только перед нашими детьми. И то, он выполняет их так как определил сам. По решению суда алименты должны составлять 33% от всех его доходов. Сейчас эта сумма — 300 тысяч рублей в месяц. Видимо, зарплата у Дениса в "Ахмате" 900 тысяч рублей в месяц, то есть 10 миллионов рублей в год. Но почему он отказался от предложений других российских клубов, которые обещали ему зарплату 5-6 миллионов рублей ежемесячно, для нас загадка.
Кроме того, все алименты, которые я получала от "Спартака", предназначены исключительно для детей и тратятся на их содержание, образование, развитие и быт. И половина того, что будет принадлежать мне после развода, тоже будет передано моим детям. Мне ничего от Дениса не нужно.
Алиментов, которые он сегодня платит, не хватает для того, чтобы обеспечить все детские расходы. И к тому же, мы знаем, что карьера футболистов не такая длинная. Когда мы были женаты, дочери ходили в платную школу, в платный садик, на дополнительные занятия. А теперь нужно менять школу, квартиру, так как за эту приходится платить огромные коммунальные платежи. То есть менять условия жизни детей. Я этого допустить не могу, потому что хочу, чтобы мои девочки не ощущали последствий развода. Я и так пытаюсь скрывать от них это", — цитирует Дарью Глушакову "Спорт-Экспресс".
Бывшая жена Глушакова пожаловалась на нехватку денег: 300 тысяч в месяц мало на детские расходы
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