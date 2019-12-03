Дарья Глушакова, бывшая жена полузащитника "Ахмата" Дениса Глушакова, заявила, что рассчитывает на половину имущества своего бывшего мужа.
Ранее сообщалось, что по итогам бракоразводного процесса Глушакова получит четыре квартиры и более 100 млн рублей, но сама Дарья эту информацию опровергает.
"Решение суда, по нашему мнению, было несправедливым, так как в соответствии с законом, все должно делиться поровну. Мы с Денисом прожили вместе 10 лет и строили, и достигали всего вместе. Когда мы поженились, жили на съемной квартире, и не было ни имущества, ни миллионов.
Мы вместе всего добились, я все собирала по крупицам, строила и создавала быт для нас и наших детей. Именно поэтому я по праву могу претендовать на половину. Я не вышла замуж по расчету или за миллионера.
Суд не учел ни дом в Павлово стоимостью больше 200 миллионов рублей, который я строила и обустраивала 3 года, ни деньги на счетах Дениса — 190 миллионов рублей, которые мы вместе копили и которые Денис вывел, оставив меня без средств к существованию с двумя малолетними детьми на руках. Все доказательства о выводе денег в суд мы предоставили, но суд их не учел. Денису отдали все самые дорогие объекты. Мне же — самые дешевые. Плюс оценочная экспертиза была необъективна. Стоимость объектов, которые передали Денису, явно занизили.
Информация о четырех квартирах и 100 млн рублей — неправда. Мне достался дом в Миллерово стоимостью пять миллионов рублей, квартира в Сочи стоимостью 11 миллионов рублей, которая наполовину принадлежит родителям, две квартиры на Нежинской, в одной из которых мы живем с детьми, а вторая находится в разрушенном состоянии, без ремонта. Я даже не могу ее сдавать, чтобы получить дополнительные средства на содержание детей. В настоящее время я не работаю, так как нахожусь в декретном отпуске по уходу за младшей дочерью Сашей", — цитирует Дарью Глушакову "Спорт-Экспресс".
"Мы всего добились вместе". Бывшая жена Глушакова заявила, что хочет половину имущества игрока
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