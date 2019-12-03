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"Мы всего добились вместе". Бывшая жена Глушакова заявила, что хочет половину имущества игрока

Дарья Глушакова, бывшая жена полузащитника "Ахмата" Дениса Глушакова, заявила, что рассчитывает на половину имущества своего бывшего мужа.

Ранее сообщалось, что по итогам бракоразводного процесса Глушакова получит четыре квартиры и более 100 млн рублей, но сама Дарья эту информацию опровергает.

"Решение суда, по нашему мнению, было несправедливым, так как в соответствии с законом, все должно делиться поровну. Мы с Денисом прожили вместе 10 лет и строили, и достигали всего вместе. Когда мы поженились, жили на съемной квартире, и не было ни имущества, ни миллионов.

Мы вместе всего добились, я все собирала по крупицам, строила и создавала быт для нас и наших детей. Именно поэтому я по праву могу претендовать на половину. Я не вышла замуж по расчету или за миллионера.

Суд не учел ни дом в Павлово стоимостью больше 200 миллионов рублей, который я строила и обустраивала 3 года, ни деньги на счетах Дениса — 190 миллионов рублей, которые мы вместе копили и которые Денис вывел, оставив меня без средств к существованию с двумя малолетними детьми на руках. Все доказательства о выводе денег в суд мы предоставили, но суд их не учел. Денису отдали все самые дорогие объекты. Мне же — самые дешевые. Плюс оценочная экспертиза была необъективна. Стоимость объектов, которые передали Денису, явно занизили.

Информация о четырех квартирах и 100 млн рублей — неправда. Мне достался дом в Миллерово стоимостью пять миллионов рублей, квартира в Сочи стоимостью 11 миллионов рублей, которая наполовину принадлежит родителям, две квартиры на Нежинской, в одной из которых мы живем с детьми, а вторая находится в разрушенном состоянии, без ремонта. Я даже не могу ее сдавать, чтобы получить дополнительные средства на содержание детей. В настоящее время я не работаю, так как нахожусь в декретном отпуске по уходу за младшей дочерью Сашей", — цитирует Дарью Глушакову "Спорт-Экспресс".


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Теги: Глушаков Ахмат
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