Участие в голосовании приняли ведущие тренеры, журналисты, футбольные функционеры. Всего в ходе голосования было заполнено 83 анкеты. В 61 из них на первой позиции находился Умяров.
Полузащитник "Спартака" также номинирован на звание лучшего молодого игрока РПЛ 2019 года. В список номинантов включены игроки не старше 21 года, сыгравшие не менее 50% матчей своей команды в РПЛ.
На "Первую пятерку" номинированы: Даниил Глебов ("Ростов"), Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев ("Динамо"), Иван Игнатьев ("Краснодар"), Александр Ломовицкий ("Спартак”/"Арсенал"), Александр Максименко ("Спартак") Иван Обляков (ЦСКА), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Магомед-Шапи Сулейманов ("Краснодар"), Николай Рассказов ("Спартак") и Даниил Уткин ("Краснодар").
Полузащитник "Спартака" Умяров — лучший дебютант РПЛ
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров признан лучшим дебютантом российской Премьер-лиги. Об этом сообщается на сайте ДФЛ.
Фото: официальный сайт ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»