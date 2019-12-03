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Полузащитник "Спартака" Умяров — лучший дебютант РПЛ

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров признан лучшим дебютантом российской Премьер-лиги. Об этом сообщается на сайте ДФЛ.
Фото: официальный сайт ФК "Спартак"
Участие в голосовании приняли ведущие тренеры, журналисты, футбольные функционеры. Всего в ходе голосования было заполнено 83 анкеты. В 61 из них на первой позиции находился Умяров.

Полузащитник "Спартака" также номинирован на звание лучшего молодого игрока РПЛ 2019 года. В список номинантов включены игроки не старше 21 года, сыгравшие не менее 50% матчей своей команды в РПЛ.

На "Первую пятерку" номинированы: Даниил Глебов ("Ростов"), Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев ("Динамо"), Иван Игнатьев ("Краснодар"), Александр Ломовицкий ("Спартак”/"Арсенал"), Александр Максименко ("Спартак") Иван Обляков (ЦСКА), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Магомед-Шапи Сулейманов ("Краснодар"), Николай Рассказов ("Спартак") и Даниил Уткин ("Краснодар").


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Теги: Спартак Умяров
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