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Егоров: Карасев хорошо провел матч "Локомотив" — "Динамо". Таким мы его желаем видеть всегда

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу арбитра Сергея Карасева в матче 18-го тура РПЛ "Локомотив" — "Динамо" (1:2).
Фото: "Спорт-Экспресс"
"Оба пенальти назначили правильно. Сергей очень хорошо провел этот матч. Это тот Карасев, которого мы желаем видеть всегда. Он подошел к матчу с полной ответственностью, самоотдачей. Все решения, которые он принял, были правильные. Всем надо к такому стремиться", — передает слова Егорова Sport24.


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Теги: Карасев Егоров Локомотив Динамо
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