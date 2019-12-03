Егоров: Карасев хорошо провел матч "Локомотив" — "Динамо". Таким мы его желаем видеть всегда
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу арбитра Сергея Карасева в матче 18-го тура РПЛ "Локомотив" — "Динамо" (1:2).
Фото: "Спорт-Экспресс"
"Оба пенальти назначили правильно. Сергей очень хорошо провел этот матч. Это тот Карасев, которого мы желаем видеть всегда. Он подошел к матчу с полной ответственностью, самоотдачей. Все решения, которые он принял, были правильные. Всем надо к такому стремиться", — передает слова Егорова Sport24.
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»