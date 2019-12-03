Сергей Семак вошел в топ-10 тренеров «Зенита» по числу побед ?



1 декабря сине-бело-голубые выиграли в 45-й раз под его руководством.#СемакЗдесьГлавный: https://t.co/DHtfP5q9DA pic.twitter.com/KpEzuS8xtv — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) December 3, 2019

Топ-10 тренеров "Зенита" по числу побед:1. Павел Садырин — 125 побед в 262 играх;2. Юрий Морозов — 121 победа в 323 играх;3. Лучано Спаллетти — 105 побед в 184 играх;4. Властимил Петржела — 73 победы в 145 играх;5. Дик Адвокат — 68 побед в 139 играх;6. Андре Виллаш-Боаш — 62 победы в 101 игре;7. Константин Лемешев — 55 побед в 127 играх;8. Вячеслав Мельников — 53 победы в 117 играх;9. Герман Зонин — 47 побед в 162 играх;10. Сергей Семак — 45 побед в 74 играх.Для попадания в этот список Семаку хватило всего 74 игр, что стало одним из лучших результатов. Быстрее него 45 побед на тренерском мостике "Зенита" одержали только Лучано Спаллетти (в 69-м матче) и Андре Виллаш-Боаш (в 72-м).Кроме того, Семак и по многим другим показателям занимает лидирующие позиции. Например, по проценту побед (60,8%) он входит в тройку лидеров, уступая лишь Мирче Луческу (63,4%) и Андре Виллаш-Боашу (61,3%). По проценту набранных очков (67,5%) занимает четвертое место, при этом более высокие результаты имеют только иностранные тренеры: Луческу (71,9%), Виллаш-Боаш (71,2%) и Спаллетти (69,8%).При Семаке "Зенит" забивает за игру 1,83 мяча, а пропускает 0,98. По обоим этим показателям он, опять же, уступает только Виллаш-Боашу (1,93 — 0,87) и Луческу (1,85 — 0,82).