Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров поделился мнением о работе арбитров на матчах 18-го тура РПЛ "Ахмат" - "Рубин" (1:1) и «Ростов" - "Урал" (0:0).
"Ахмат" написал письмо в экспертную комиссию по поводу того, что не следовало показывать желтую карточку Иванову.
"Ростов" - "Урал"? На 90+2-й минуте грубо пошел в отбор Ильин. Мнение департамента — игроку следовало показать прямую красную", - цитирует Егорова Sport24.ru.
Егоров: Ильину следовало показать прямую красную карточку за фол в матче с "Ростовом"
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