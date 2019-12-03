Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев рассказал о желании построить новый стадион. В ближайшее время канониры должны открыть манеж, а в следующем году второе тренировочное поле.
"Скоро мы открываем манеж. В следующем году планируем открыть второе тренировочное поле. Я хочу поблагодарить губернатора Алексея Дюмина, потому что он вкладывает большие усилия, чтобы мы делали все, что мы делаем.
Изменения с основной ареной? Чуть-чуть опоздал губернатор. Если бы он был чуть пораньше, может быть, построили бы новый стадион. (Улыбается). Что касается новой арены, желание есть. А там — как получится. Мы этот вопрос пока не обсуждали", — цитирует Аджоева "РБ".
Президент "Арсенала": есть желание построить стадион в Туле
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