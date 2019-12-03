Матч прошел на "Газпром Арене" в воскресенье и завершился победой "Зенита" со счетом 1:0. В день игры, по данным СМИ, были задержаны несколько десятков фанатов "Спартака". В понедельник суды Петербурга привлекли к административной ответственности 39 болельщиков "Спартака". Трое из них получили наказания в виде ареста на 15 суток, остальные оштрафованы на 500 и 1000 рублей.
"На задержания были основания, это работа правоохранительных органов. Есть специальная процедура, если они совершили нарушение, то понесут наказание. Правоохранительные органы в этом будут разбираться. Но это, по сути, вопрос, который не является спортивным", — цитирует Колобкова ТАСС.
Министр спорта Колобков назвал обоснованными задержания фанатов "Спартака" в Петербурге
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал задержания болельщиков "Спартака" перед матчем 18-го тура Премьер-лиги с "Зенитом" в Санкт-Петербурге.
Фото: "Life.ru"
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