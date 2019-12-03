Президент ПФЛ Андрей Соколов назвал большую паузу зимой основной проблемой лиги и рассказал о возможном переходе на систему "весна-осень":
"Вопрос о переходе на систему «весна-осень» находится вне компетенции ПФЛ, этот вопрос в ведомстве РФС. Клубы могут высказывать, что старая система более приемлема, но это не основная проблема снятия команд с соревнований. В системе «весна-осень» в 2007 году было 72 команды, но такое же количество было в системе «осень-весна» в 2013 и 2014 годах.
Ведем ли статистику "умерших" клубов? Да. Если брать сравнения, каких клубов ушло больше, бюджетных или не бюджетных, то поверьте, небольшой перевес будет в сторону не бюджетных клубов. Но, повторюсь, это никак не связано с календарной системой. Связано, скорее, с недостаточным финансированием — это к бюджетным клубам. Или потеря возможности, или интереса на вложение своих денег. И, возвращаясь к теме «весна-осень», если бы мы видели без изъянов механизм, как можно состыковать обмен между ФНЛ и ПФЛ, — мы бы давно это сделали.
Этот вопрос обсуждается не только на исполкоме, но и в приватных беседах между мной и Александром Дюковым, я лично отчитывался. Сейчас идет период простоя, это основная проблема на данный момент. Две трети чемпионата проходят с июня по ноябрь, а в зоне Восток и того меньше. Ну, и возобновляется сезон в апреле. Мы со своими выходим и будем продолжать выходить", - цитирует Соколова Sport24.ru.
Глава ПФЛ: переход на "весна-осень" обсуждается не только на исполкоме, но и в беседах с Дюковым
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