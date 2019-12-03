Председатель ОНК Петербурга: удивило, что питерские болельщики вступились за московских

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Петербурга Александр Холодов рассказал, как прошла проверка условий содержания под арестом троих болельщиков "Спартака".
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник дал 15 суток административного ареста трем болельщикам "Спартака", которые перед матчем 18-го тура РПЛ с "Зенитом" нецензурно выражались в общественном месте. Они свою вину не признали. За похожие правонарушения еще 36 фанатов получили штрафы в размере от 500 до 1000 рублей.
"Было заявление от фан-клуба "Зенита". Нас попросили проверить условия содержания спартаковских болельщиков. Естественно, что работники полиции тоже могли быть футбольными болельщиками, поэтому были опасения о предвзятом отношении к противоборствующей команде. Мы посетили отделение, со стороны московских болельщиков никаких жалоб на содержание нет. Сотрудники крайне корректно к ним относятся, помогают. Дали возможность позвонить родственникам, подсказали, что можно передавать", - цитирует Холодова Sport24.ru.
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