VAR планируется использовать во всех матчах Премьер-лиги c марта 2020 года

В Российском футбольном союзе (РФС) в рамках обсуждения новой концепции развития судейства отметили, что ставят перед собой задачу c марта 2020 года использовать систему видеопомощи рефери (VAR) во всех матчах Премьер-лиги.В обсуждении проблем судейства во вторник приняли участие президент РФС Александр Дюков, председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, генеральный секретарь РФС Александр Алаев, заместитель генерального секретаря — директор по развитию Максим Митрофанов, заместитель генерального секретаря Денис Рогачев, а также руководители и владельцы клубов РПЛ.VAR был впервые использован в России в прошлом сезоне в Кубке страны и стыковых матчах между командами РПЛ и ФНЛ. С введением системы в чемпионате возникли проблемы: 1-й тур РПЛ прошел без участия видеопомощника. Сейчас VAR используется лишь в отдельных матчах.