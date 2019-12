Шунин: был уверен в победе Алиссона. Крутой вратарь и приятный в общении человек

View this post on Instagram

Был уверен ещё до церемонии, что Алиссон возьмёт первый приз Льва Яшина: отличный сезон в «Ливерпуле», победа в Лиге Чемпионов. Крутой вратарь и приятный в общении человек. ? Before the ceremony I was sure that Alisson @alissonbecker would take the first #YachineTrophe. Great season at Liverpool @liverpoolfc and the Champions League title. Awesome goalkeeper and nice person to talk to. #Ballondor