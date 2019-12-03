Вероника Ерохина, жена полузащитника "Зенита" Александра Ерохина, рассказала, почему решила заняться бизнесом, несмотря на приличную зарплату футболиста. Ерохина владеет салоном красоты в Барнауле и развивает два ресторана в Санкт-Петербурге.
"Помимо денег есть такое понятие, как самореализация. Поэтому нет. Скорее хочется себя как-то проявить, сделать что-то хорошее. Безусловно, есть желание и заработать. Ни один мой проект не был чисто имиджевым. Я всегда выстраиваю бизнес как бизнес, который должен приносить деньги. Но это, опять же, часть самореализации.
Именно таких вложений [в битокины] у нас нет. Есть инвестиции. Вообще, мы стараемся тратить не Сашину зарплату, а то, что уже приходит к нам сверху из ранее вложенных денег. Остальное мы снова инвестируем: что-то в недвижимость, что-то в ценные бумаги, что-то в бизнес, что-то просто откладываем. Целая бизнес-стратегия", — приводит слова Вероники Ерохиной "Фонтанка".
Жена Ерохина: стараемся тратить не зарплату, а то, что приходит сверху из ранее вложенных денег
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