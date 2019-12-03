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Мариу — о расизме на трибунах: нужно начать арестовывать провинившихся

Португальский полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу назвал несправедливым наказание своего соотечественника, игрока "Манчестер Сити" Бернарду Силвы, пошутившего над одноклубником Бенжаменом Менди, и рассказал о расизме в Италии.

В сентябре Силва опубликовал твит, который сочли оскорбительным и содержащим расовый и этнический подтекст. 24-летний футболист пошутил про своего партнера по команде и друга Менди, сравнив француза в детстве с шоколадным персонажем кондитерского испанского бренда Conguitos. Футбольная ассоциация Англии приняла решение дисквалифицировать Силву на 1 матч.

"Это очень странная ситуация, потому что я знаю Бернарду. Это бессмыслица.

Мы пытались поговорить, потому что такие вещи могут сказаться на тебе. Когда тебе предъявляют серьезные обвинения, это не есть хорошо. Так что мы попробовали поговорить с ним, чтобы он успокоился и понял, что это не расизм. Это была лишь шутка среди друзей.

Это действительно очень и очень странно, что Бернарду и расизм отправили в одну корзину. Это два несовместимых понятия. Он понимает, какие у него были намерения. Поэтому он легко принял то, что это не является большой проблемой. Но важно, чтобы люди в Футбольной ассоциации Англии тоже поняли, где расизм, а где шутка.

В Италии необходимо поменять психологию. Как только вы поймете, что это проблема, то сможете что-то поменять. Пока там не понимают, что это большая проблема.

Это [расизм] встречается везде. Печально, но правда. Со мной это случалось там. И с друзьями. Это происходит каждый день.

Нужно банить людей. Нужно начать их арестовывать. Это действительно может повлиять. Нужно воспринимать это всерьез. Иначе мы так и будем только говорить об этом и сокрушаться", — приводит слова Мариу Sport24.


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Теги: Мариу Локомотив
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