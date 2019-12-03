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Кавазашвили: ведомство Егорова в нынешнем виде недееспособно

Ветеран "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал перемены в судейском корпусе РФС.

Ранее стало известно, что генеральный директор "Сбербанк Капитал" Ашот Хачатурянц сменил на посту председателя судейского комитета РФС Николая Левникова, который руководил этим органом с мая 2018 года. При этом глава департамента судейства и инспектирования Александр Егоров останется в организации.

"Безусловно, Хачатурянц знаком со спортом, поскольку занимал пост заместителя председателя Центрального совета "Динамо". Но надо учитывать судейскую специфику — без советов профессионалов не обойтись. А к предложенной концепции пока возникает масса вопросов.

Прежде всего, какую стратегическую цель преследует расчленение департамента судейства и инспектирования на две автономные части? Да, ведомство Александра Егорова в нынешнем виде недееспособно. Но, как известно, от перестановки слагаемых сумма не меняется. И проблема не в количестве департаментов, а в том, кто ими руководит.

Мировая практика убеждает: при реорганизации отрасли происходит частичная или полная смена руководящих кадров для привлечения свежих сил из числа реформаторов. Поэтому надеюсь, что Хачатурянц не откажется от добровольной помощи авторитетных ветеранов ОСО — заслуженных судей и инспекторов. С ними процесс реформы заметно ускорится.

В концепции нового проекта особое внимание привлек раздел "Практика защиты честной игры". Для его реализации в судейском корпусе РФС было бы неплохо выделить специальную структуру с особыми полномочиями. Этот совет (или комиссия) должен напрямую подчиняться Хачатурянцу и выполнять контрольно-рекомендательные функции. В частности — разбирать конфликтные ситуации в судействе и применять жесткие меры к нарушителям", — приводит слова Кавазашвили "Советский спорт".


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Теги: Кавазашвили Егоров
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