Бывший советский и российский футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков оценил нынешнюю форму "Краснодара". "Быки" в 18-м туре РПЛ не смогли на своем поле обыграть "Тамбов" (0:0).
"Краснодар" в этом сезоне нестабилен. Команду бросает то в жар, то в холод. Сейчас класс "горожан" гораздо ниже, чем в прошлые годы. Да, им удается сохранять достаточно высокое место в РПЛ, но это скорее издержки проблем конкурентов. ЦСКА и "Локомотив" наелись, а у "Ростова" есть проблемы с финансированием", — цитируют Кирьякова "Известия".
"Краснодар" упустил возможность опередить "Локомотив" и подняться на второе место в турнирной таблице РПЛ. У "быков" 34 очка и третья позиция. При этом "Краснодар" сыграл вничью в пяти из последних шести матчей в РПЛ.
Кирьяков: сейчас класс "Краснодара" гораздо ниже, чем в прошлые годы
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