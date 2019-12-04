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Друг Кокорина и Мамаева: никто из нас не предполагал, что может очутиться в тюрьме

Друг Александра Кокорина и Павла Мамаева Александр Протасовицкий, который вместе с футболистами отбывал тюремный срок за участие в двух драках в центре Москвы, дал первое интервью после выхода на свободу.
Фото: "Спорт-экспресс"
Напомним, что братья Кокорины и Мамаев были освобождены по УДО 17 сентября, а Протасовицкий, которому было отказано в условно-досрочном освобождении, 8 ноября.

"Нет объяснения, почему дружеская посиделка вылилась в такое безобразие. Думаю, это все-таки случайная цепь событий. Так вот шаг за шагом развивалась нехорошая история. Один конфликт, второй… Настроя кого-то избить у нас точно не было. Выходили в хорошем настроении. Не думаю, что алкоголь стал причиной. Дело в другом. В чем? Не хочу копаться в деталях того вечера, уже это все много раз обсудили. Мы свое наказание понесли и вернулись — это главное.

Никто из нас и не предполагал, что может очутиться в тюрьме. Все вели до этого спортивную жизнь, никак не связанную с криминалом. А тут — СИЗО. Когда задержали в ГСУ, мы подумали, что нас просто учат, хотят сделать показательную историю. Но каждый рассчитывал, что вот-вот выпустят. Под подписку или на крайний случай под домашний арест. Но суд отправил всех четверых в СИЗО", — заявил Протасовицкий, также рассказавший, как эта история повлияла на их дружбу.

"Укрепила. Причем, не только с Павлом, но и с Сашей, и с Кириллом. Кто через такое прошел вместе, уже друг от друга не отвернется. Планируем ли встречу? У каждого пока очень много дел и забот. Все хотят с семьей побыть, жизнь снова обустроить, да и в городах разных живем, это трудно. Ничего, в будущем обязательно найдем время. Поживем увидим", — сказал Протасовицкий в интервью "Спорт-Экспрессу".


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Теги: Кокорин Мамаев
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