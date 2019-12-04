Силкин: думаю, в матче с "Зенитом" "Динамо" будет играть вторым номером и постарается использовать свои шансы

- После прихода на должность главного тренера Кирилла Новикова динамовцы еще ни разу не уступали своим соперникам...
- Что такое беспроигрышная серия? Это матчи, которые дают команде уверенность от игры к игре. В последнем туре чемпионата команда показала, что способна соперничать с такими сильными командами, как "Локомотив". До этого были тяжелые игры, где порой, наверное, можно было говорить, что где-то повезло. Тем не менее команда выходила на поле и выполняла определенный план. В последнем матче во втором тайме "Динамо" играло лучше, чем "Локомотив". Было видно, что после второго мяча в ворота "Локо" динамовцы почувствовали, что можно играть с этим соперником. Они превосходили хозяев в движении и мышлении. Очень много было подходов к воротам железнодорожников, и могли еще забивать. Очень хорошо смотрелись динамовцы. Заслуженно победили.
- Нападающий Максимилиан Филипп, забивший в двух последних матчах четыре мяча, кажется, уже полностью адаптировался в "Динамо"...
- Посмотрим. Время покажет. Первый мяч в ворота "Локомотива" он очень хороший забил. И шесть мячей Филипп уже записал на свой счет, и четыре из них, опять же, в двух последних играх забил...
- Перед уходом чемпионата на зимний перерыв "Динамо" на выезде сыграет с лидером РПЛ - "Зенитом". Чего ждете от предстоящей игры?
- У "Динамо" в последнее время все матчи были сложные. Осенью команда опустилась в турнирной таблице на последние позиции. Но после смены тренерского штаба она проявила характер, начала играть и серьезно поднялась в таблице. Очень важно, что на поле видна мысль. Ни в одной из предыдущих шести игр нельзя было сказать, что "Динамо" - фаворит в этом матче. Тем не менее команда хорошо провела эти встречи. Повторюсь, динамовцы стали действовать увереннее. Понятно, что "Зенит" лучше укомплектован, что он играет дома. Конечно, "Зенит" - фаворит встречи. Динамовцы, думаю, будут играть вторым номером и, по возможности, постараются использовать свои шансы. В команде есть быстрые игроки. Если им дать пространство, они могут убежать от соперника. Думаю, что "Динамо" будет на это рассчитывать. Какого результата ожидаю? Думаю, ничья будет хорошим результатом.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Силкин: думаю, в матче с "Зенитом" "Динамо" будет играть вторым номером и постарается использовать свои шансы
Экс-тренер "Динамо" Сергей Силкин в интервью Rusfootball.info поделился мыслями о беспроигрышной серии динамовцев и рассказал, какого результата ждет от гостевого матча 19-го тура с "Зенитом".
Фото: ФК "Динамо"
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