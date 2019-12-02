"Свободу ультрас!" Фанаты ЦСКА поддержали задержанных в Санкт-Петербурге болельщиков "Спартака"

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По ситуации последних дней двух мнений, несмотря на различие в клубных цветах, быть не может. Невероятно мерзко и низко, что руководство одного из клубов использует административный ресурс, чтобы задобрить своего игрока, имеющего отнюдь не самый безоблачный карьерный бэкграунд. Применяются архаичные принципы коллективной отвественности, десятки невиновных людей вместо того, чтобы вернуться к своим семьям, вынуждены томиться в камерах спецприёмников и зданиях суда. Свободу ультрас!
"По ситуации последних дней двух мнений, несмотря на различие в клубных цветах, быть не может. Невероятно мерзко и низко, что руководство одного из клубов использует административный ресурс, чтобы задобрить своего игрока, имеющего отнюдь не самый безоблачный карьерный бэкграунд.
Применяются архаичные принципы коллективной ответственности, десятки невиновных людей вместо того, чтобы вернуться к своим семьям, вынуждены томиться в камерах спецприемников и зданиях суда. Свободу ультрас!" — говорится в заявлении фанатов в инстаграме.