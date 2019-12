"Свободу ультрас!" Фанаты ЦСКА поддержали задержанных в Санкт-Петербурге болельщиков "Спартака"

View this post on Instagram

По ситуации последних дней двух мнений, несмотря на различие в клубных цветах, быть не может. Невероятно мерзко и низко, что руководство одного из клубов использует административный ресурс, чтобы задобрить своего игрока, имеющего отнюдь не самый безоблачный карьерный бэкграунд. Применяются архаичные принципы коллективной отвественности, десятки невиновных людей вместо того, чтобы вернуться к своим семьям, вынуждены томиться в камерах спецприёмников и зданиях суда. Свободу ультрас!