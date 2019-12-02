"Свободу ультрас!" Фанаты ЦСКА поддержали задержанных в Санкт-Петербурге болельщиков "Спартака"

"По ситуации последних дней двух мнений, несмотря на различие в клубных цветах, быть не может. Невероятно мерзко и низко, что руководство одного из клубов использует административный ресурс, чтобы задобрить своего игрока, имеющего отнюдь не самый безоблачный карьерный бэкграунд.Применяются архаичные принципы коллективной ответственности, десятки невиновных людей вместо того, чтобы вернуться к своим семьям, вынуждены томиться в камерах спецприемников и зданиях суда. Свободу ультрас!" — говорится в заявлении фанатов в инстаграме.