Голкипер "Динамо" Антон Шунин, посетивший церемонию вручения "Золотого мяча", уверен, что когда-нибудь российский футболист получит награду в одной из номинаций.
"Здесь, на "Золотом мяче", еще раз понимаешь, как же прекрасен футбол. В Париже собрались лучшие спортсмены мира, и в их число нужно стремиться — ничего нереального нет.
Чтобы достигнуть максимальных целей, их нужно ставить перед собой. Думаю, когда-нибудь на эту красную дорожку выйдет и футболист из России, чтобы не только представить нашу страну, но и получить один из призов", — сказал Шунин Sport24.
Обладателем "Золотого мяча-2019" стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси, завоевавший приз в шестой раз в карьере. Лучшим вратарем был признан голкипер "Ливерпуля" Алиссон.
Шунин: однажды российский футболист получит на "Золотом мяче" один из призов
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