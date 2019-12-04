Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных голкипера Андрея Лунева и нападающего Малкома.
"Его [Лунева] состояние улучшается. Надеюсь, уже к первому сбору он будет в полном порядке и начнет тренироваться в общей группе.
Что касается Малкома, то все идет по плану. Один из наших тренеров уедет сейчас в Бразилию и будет работать вместе с ним. Малком вернется из отпуска на две недели раньше остальных, поедет на индивидуальные сборы с другим нашим тренером. Надеюсь, к первому тренировочному дню в новом цикле он уже будет работать вместе с командой", — приводит слова Семака официальный сайт "Зенита".
22-летний бразилец, который перешел в "Зенит" из "Барселоны" прошедшим летом за 40 млн евро, не играет из-за травмы с августа.
Семак: Малком вернется из отпуска на две недели раньше остальных
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»