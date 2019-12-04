Голкипер "Динамо" Антон Шунин, посетивший церемонию вручения "Золотого мяча", прокомментировал успех вратаря "Ливерпуля" Алиссона, признанного лучшим в 2019 году на своей позиции. Приз лучшему вратарю имени легендарного динамовца Льва Яшина вручался впервые в истории.
"Очень приятно находиться среди лучших футболистов и футболисток в мире. Всю церемонию я смотрел, не отрывая глаз, каждую номинацию ждал. Было очень интересно, кого же все-таки выберут.
Мы пересеклись с Алиссоном еще до вручения награды. Как оказалось, у руководства "Динамо" есть связи с его агентом. Я был уверен: Алиссон возьмет первый в истории приз Яшина. Он качественно провел год в "Ливерпуле", выиграл Лигу чемпионов и Кубок Америки, стал лучшим вратарем этого турнира. Единственное, что немного смазало сезон — травма, но сейчас Алиссон восстановился и снова играет стабильно", — сказал Шунин Sport24.
Напомним, обладателем "Золотого мяча-2019" стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси.
Шунин: оказалось, у руководства "Динамо" есть связи с агентом Алиссона
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