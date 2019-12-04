Новый глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц на закрытом совещании с руководством и владельцами клубов Премьер-лиги 3 декабря представил судейскую реформу.
В распоряжении "РБК-Спорт" оказался текст презентации реформы. Издание опубликовало основные тезисы из данного документа.
Создание публичного рейтинга арбитров и инспекторов матчей. При этом рейтинг будет влиять на назначения и выплаты;
Автоматизация назначения на матчи на основе рейтинга;
Расширение перечня допущенных для судейства РПЛ и ФНЛ судей, что приведет к существенному снижению среднего возраста судей;
Создание позитивного имиджа судей и улучшение работы со СМИ;
Появление более 10 тысяч зарегистрированных и активных судей;
Проведение ежегодного независимого аудита исполнения регламентов РФС, которые должны соответствовать требованиям УЕФА;
Онлайн-обучение судей английскому языку;
Работа над развитием системы мотивации инспекторов и судей. Кроме базовой ставки и доплаты за качественно проведенный матч, рекомендуется ввести месячные, квартальные и годовые премии.
Напомним, Хачатурянц сменил на посту главы судейского комитета РФС Николая Левникова. Также были разделены департамент судейства и департамент инспектирования.
Стали известны основные тезисы судейской реформы РФС
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