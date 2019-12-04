Руководитель проекта "Стадион — наш общий дом", болельщик "Спартака" Олег Семёнов прокомментировал решение мирового суда оштрафовать и запретить посещение матчей болельщика, оскорбившего нападающего "Зенита" Артёма Дзюбу.
Москвич Валерий Бевз оштрафован за нецензурные кричалки на стадионе во время матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" — "Спартак" (1:0). Его не пустят на "Газпром Арену" в течение полутора лет.
"Валерия Бевза оштрафовали на 5000 рублей и запретили посещать футбольные матчи в течение полутора лет. Валерий своей вины не признал, поэтому имеет право подать апелляцию и защитить своё честное имя", - цитирует Семенова "Чемпионат".
Суд запретил фанату "Спартака" посещение матчей на полтора года
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