В интернете провели исследование по поводу возраста тренеров в 39 европейских лигах. По его итогам выяснилось, что самым возрастным тренером является главный тренер "Локомотива" Юрий Семин — 72 года. Самый молодой тренер — 31-летний Алексей Шпилевский, возглавляющий "Кайрат".
Статистику изучил твиттер FootballSwiss, отследивший возраст тренеров в высших лигах стран, занимающих с 1-го по 39-е место в рейтинге УЕФА.
Самый высокий показатель по среднему возрасту тренеров в чемпионате зафиксирован в Албании (51,6), самый низкий — в Азербайджане (42,8). Средний возраст тренеров в России — 46,1.
Самым молодым тренером в российской Премьер-лиге на данный момент является 34-летний главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско.
Стоит отметить, что FootballSwiss изучил статистику только 39 из 55 стран в рейтинге УЕФА. Данные стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 40-го по 55-е место, в исследовании не учитывались.
Sport24.ru
Семин - самый возрастной тренер в 39 европейских лигах
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