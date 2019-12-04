В преддверии нового года футболисты "Спартака" приняли участие в традиционной детской пресс-конференции.
"Кучерявые волосы от природы. У меня и у папы были такие волосы. Сейчас у него нет никаких. И я не знаю, чего мне ждать.
Смотреть хоккей у меня получается редко. Но есть любимая команда — "Комета" Брно.
Почему у меня нет татуировок? Не могу выбрать себе что-то на всю жизнь. Вторая причина — если папа это увидит, он сломает мне ногу.
Любимое место в Москве — весь центр. Он огромный, там много красивых зданий, больше, чем в Праге", - цитирует Крала Sport24.ru.
Крал: почему нет татуировок? Если папа увидит, то сломает мне ногу
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