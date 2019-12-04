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Семак: Кокорин не получает денег до зимней паузы

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак сообщил, что нападающий петербургской команды Александр Кокорин до зимней паузы в чемпионате России не получает деньги от клуба. 28-летний футболист вышел из тюрьмы в середине сентября, но пока не имеет права быть заявленным за "Зенит".

"Да, он тренируется с момента возвращения. Да, он не получает денег до зимней паузы. Дальше руководство садится обсуждать условия контракта. Он своим решением доказал то, что он умеет отвечать за слова. Его позиция достойна уважения.

Рассосались ли его сложности с коленом? Нет, они никуда не рассосались. Оперированное колено всегда требует дополнительных усилий, чтобы поддерживать его, — упражнений, лечений. Нужно ориентироваться на свои проблемы. При этом по тренировочному процессу состояние колена хорошее. Оно совершенно не мешает ему тренироваться дальше", — цитирует Семака "Фонтанка".


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Теги: Семак Кокорин Зенит
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