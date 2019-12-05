Компания Golden Toys LLP, представлявшая интересы защитника "Динамо" Константина Рауша, будет опротестовывать в Российском футбольном союзе (РФС), а возможно, и в Спортивном арбитражном суде (CAS) ноябрьское решение Арбитражного суда (АС) Москвы. Об этом сообщает "Коммерсант".
АС Москвы ранее признал "мнимым" соглашение, заключенное между "Динамо" и Golden Toys, и снял с клуба обязательства по выплате агентского вознаграждения в размере 750 тысяч евро. При этом в компании считают, что сам факт подачи иска является грубейшим нарушением регламента РФС.
Согласно регламенту, субъектам футбола запрещено выносить споры на рассмотрение государственных судов. За такое нарушение клубам грозит наказание в виде запрета на регистрацию новичков в рамках одного или двух трансферных окон.
В "Динамо" отказались прокомментировать источнику заявления Golden Toys. В РФС не ответили на запрос по поводу легитимности процесса в АС Москвы.
Рауш перешел в "Динамо" в январе 2018 года из "Кельна". Он провел за клуб 37 матчей, в которых сделал семь голевых передач.
"Динамо" грозит трансферный запрет из-за дела Рауша
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