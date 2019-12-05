Фетисов предложил не выделять деньги футбольным клубам, которые не работают с болельщиками

Депутат Госдумы РФ, олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о поведении болельщиков на стадионах и работе футбольных клубов с фанатами.
"Я считаю, что нам нужно скорректировать концепцию финансирования профессиональных команд, не выделяя деньги тем, кто не работает со своими болельщиками. Многие проблемы, связанные с ними, возникают именно от того, что у клубов нет мотивации работать со своей аудиторией.
Невыход спортсменов к прессе, отсутствие диалога между игроками и болельщиками — все это создает пропасть между клубом и окружающим миром, которая сказывается на поведении людей на трибунах.
Отсюда несдержанность болельщиков и их негативное влияние на семьи с детьми. Я точно могу сказать, что не поведу своего ребенка на стадион, где можно услышать оскорбления, да еще и в ненормативной форме.
С другой стороны, прошлогодний чемпионат мира показал, что мы умеем болеть и создавать на стадионе атмосферу праздника. Не хотелось бы навсегда утратить тот позитив, который царил на матчах на протяжении самого счастливого футбольного месяца в истории нашей страны.
В советское время мы регулярно ездили на встречи с поклонниками по всей стране и понимали, что мы и они — одна семья. В НХЛ мы организовывали для болельщиков порядка 10 мероприятий в год: проводили с ними досуг, дарили подарки, помогали нуждающимся. Люди чувствовали себя частью команды, всегда поддерживали ее на трибунах и не переходили на оскорбления даже при неудачных результатах.
Никогда не видел, чтобы люди организованно кричали что-то оскорбительное спортсменам и даже болельщикам другой команды — и на Западе, и в нашей стране. В детстве я ходил на стадион "Динамо", где на тот момент играли почти все московские команды. Матчи собирали больше 60 тысяч человек, и никаких проблем с оскорблениями никогда не возникало.
Сейчас организованный мат на трибунах очень мешает росту посещаемости соревнований, особенно если говорить о семьях с детьми. Я бы не хотел, чтобы нецензурная брань на стадионах стала частью нашей культуры, иначе мы никогда не сможем сделать спортивные соревнования частью повседневной жизни людей", — цитирует Фетисова ТАСС.
Напомним, что перед матчем 18-го тура РПЛ "Зенит" — "Спартак" (1:0) несколько фанатов красно-белых были задержаны. Они оскорбляли нападающего питерцев Артема Дзюбу. В итоге "Спартак" также был оштрафован.
Фетисов предложил не выделять деньги футбольным клубам, которые не работают с болельщиками
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