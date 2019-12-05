Болельщик "Зенита" Сергеев: у арестованных фанатов "Спартака" статья: "Ругались матом"

Болельщик "Зенита" Павел Сергеев рассказал, как помогают в Петербурге арестованным фанатам "Спартака" и почему их содержание под стражей продлится до воскресенья. Фанатов задержали на выходе из отеля, где они остановились.
"Мне позвонили друзья из Москвы. Я общаюсь в принципе с достаточно большим количеством фанатов всех клубов. Мы подключили сразу связи. Мы поняли, что они уже осуждены и находятся в изоляторе. Или спецприемнике — как-то так называется. Мы подключили сразу адвоката, который занимается нашими фанатскими, зенитовскими делами. Он сразу выехал в спецприемник.
Мы обратились к председателю Общественного комитета по надзору за осужденными Александру Холодову. Написали ему письмо от фан-клуба "Зенита". Он очень горячо откликнулся на нашу просьбу помочь проверить, как там ребята, где они и как с ними обращаются.
Параллельно адвокат занимался подачей апелляции, съездил к ребятам. Мы привезли ребятам поесть, привезли сигарет. Вечером адвокат направился в гостиницу, где они остановились, и выяснил, что некоторые сотрудники этой гостиницы с утра, примерно за два часа до задержания, видели стоящую полицейскую машину, которая ждала как раз ребят. Отделение, в которое их забрали, 78-е, было практически в 200 метрах. К сожалению, адвокат не смог уговорить сотрудников гостиницы, чтобы они дали показания в суде.
В среду это заседание должно было состояться в 14 часов. Наш адвокат подготовился к нему. Мы подключили свидетелей. Честно говоря, я надеялся на благоприятный исход, что ребят сегодня же и отпустят.
Я задним числом, когда их осудили на 15 суток, думал, что у них есть какие-то отягчающие обстоятельства: сопротивление при аресте или что-то в этом роде. Но, изучив их документы после первого суда, я пришел к выводу, что отягчающих обстоятельств нет. Вообще. У них статья: "Ругались матом". Соответственно, если бы привезли свидетелей, которые подтвердили бы, что машина стояла заранее, обвинение рассыпалось бы.
Так как это три разных дела трех разных человек, присутствовали три разных судьи. После того, как адвокат Дмитрий Кузовников изложил нашу версию, судьи приняли, так скажем, независимое решение. И как-то так получилось, что приняли решение сократить срок содержания под стражей с 15 суток до 7. Это якобы непредвзятое решение. Я, честно говоря, не понимаю, как оно было принято при отсутствии доказательств", — цитирует Сергеева "Спорт день за днем".
Болельщик "Зенита" Сергеев: у арестованных фанатов "Спартака" статья: "Ругались матом"
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