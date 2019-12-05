Стало известно, сколько стоит провести церемонию бракосочетания на "Открытие Арене" — домашнем стадионе московского "Спартака".
Согласно информации на сайте мэра Москвы Сергея Собянина, для регистрации заключения брака на "Открытие Арене" и "Лужниках" молодоженам необходимо оплатить только госпошлину в размере 350 рублей, дополнительные затраты не требуются.
Саму аренду стадиона для проведения церемонии регистрации брака оплачивает ЗАГС. Как сообщает "РБ-Бизнес", в 2019 году Московское управление ЗАГС потратило на аренду стадионов "Лужники" и "Спартак" для проведения брачных церемоний 4,22 млн рублей. На аренду стадиона "Спартак" для проведения свадеб власти Москвы потратили 3,15 млн рублей.
На стадионе "Спартака" с мая узаконили свои отношения уже около 100 пар.
Власти Москвы потратили 3,15 млн рублей для проведения свадеб на стадионе "Спартака"
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