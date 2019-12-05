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Смертин объяснил ситуацию с покинутым местом ДТП: ситуация раздута до абсурдной

Директор по региональной политике РФС и бывший футболист сборной России Алексей Смертин прокомментировал новость о том, что он покинул место ДТП и теперь может быть арестован на 15 суток или лишен прав на 18 месяцев.

Инцидент с участием Смертина произошел 18 ноября.

"Очень жаль, что некоторые СМИ с большой аудиторией порой дают не до конца проверенную информацию и таким образом порочат репутацию. Для меня и раньше это не было секретом, но в этот раз коснулось и меня.

К сожалению, небольшой инцидент во дворе моего дома и правда случился 18 ноября. Я сразу вышел из машины и посмотрел, какие повреждения, к слову, на глаз их вообще не было. Так как это случилось у шлагбаума и я перекрывал выезд и въезд всем автомобилям и видимого ущерба не было, то по закону я должен был освободить проезд.

Я знал, что это автомобиль соседа. Но я очень торопился в тот день, поэтому остаться надолго я не мог, и я решил оставить свой телефон охране, чтобы владелец автомобиля со мной связался и, в случае обнаружения каких-то повреждений, мы в мирном порядке договорились о компенсации.

Он вышел на связь довольно быстро и написал, что никаких претензий ко мне нет и ничего страшного не произошло. Прошло почти две недели, и я получаю сообщение, что выявлены повреждения и что я должен компенсировать 300 тысяч рублей за "внутренние повреждения". Я попросил выставить реальный счет и все бумаги на ремонт на эту сумму, чтобы быть уверенным, что я оплачиваю. Мне был предоставлен только предварительный ремонтный заказ и сам счет, но никакой фактуры, за что я должен заплатить, по сей день мне предоставлено не было. Мне даже не предложили приехать и лично осмотреть, какой ущерб был причинен.

К тому же в ремонтном заказе были указаны ремонтные работы в совершенно другой части кузова, то есть у автомобиля были совершенно другие повреждения явно в других инцидентах. А утром узнаю из новостей, что ситуация раздута до абсурдной с кричащими заголовками, которые даже не имеют подтверждения в нашем законодательстве, уж даже если бы такая ситуация произошла. Кроме прочего, в нашем дворе не представляется возможной такая ситуация, так как это закрытая, охраняемая территория, где охрана сразу реагирует на подобные ситуации", — передает слова Смертина Sport24.


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Теги: Смертин
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