Серебряный призер Олимпиады-1998, бывший фигурист Илья Авербух поделился мнением об идее переименовать станцию "Новокрестовскую" в Санкт-Петербурге в честь "Зенита".
"Мне кажется, что идея переименовать станцию "Новокрестовскую" в честь "Зенита" хорошая. Наравне с Эрмитажем "Зенит" — символ Петербурга. Знаковая команда, как "Барселона", которая является визитной карточкой своего родного города. Когда приезжаешь на станцию имени своего любимого клуба, сразу погружаешься в футбольную атмосферу. Это правильное решение. Был на станции метро "ЦСКА" на Ходынском поле. Перед матчами там такая атмосфера единения с командой. Для Петербурга "Зенит" — это вообще символическое название, ведь многие городские клубы носят это имя. Получится спортивная станция, что очень хорошо", - цитирует Авербуха "РИА Новости".
Авербух поддержал идею переименовать станцию "Новокрестовская" в честь "Зенита"
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