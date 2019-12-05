Суд вернул в прокуратуру дело об убийстве фаната на Курском вокзале летом 2018 года.
"Дело на стадии предварительного слушания было возвращено в прокуратуру", - цитирует пресс-службу Басманного суда Sport24.ru.
Напомним, в ночь на 27 июля 2018 года перед матчем за Суперкубок России между ЦСКА и "Локомотивом" во время стоянки пассажирского поезда Санкт-Петербург — Нижний Новгород произошла массовая драка фанатов ЦСКА. Потасовка завершилась убийством 30-летнего болельщика Игоря Соколовского на перроне Курского вокзала.
Позднее стало известно, что Следственный комитет возбудил ряд уголовных дел в отношении участников инцидента. Всего под следствием находятся 10 человек, им вменяют нанесение побоев, хулиганство и умышленное причинение вреда здоровью разной степени тяжести (в том числе повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Суд вернул в прокуратуру дело об убийстве фаната на Курском вокзале
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