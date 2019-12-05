Один из фанатов "Спартака" Кирилл высказался о влиянии нападающего "Зенита" Артема Дзюбы на массовые аресты болельщиков.
"Артем просто дал повод, чтобы в фанатском движении стали закручивать гайки. Хотя после оскорблений Кононова никаких арестов не было, а как только оскорбили Дзюбу — пошло раздувательство этой темы.
Как отношусь к Дзюбе? Мне на него вообще пофиг. Пусть играет как угодно. Я болею за "Спартак", я не против кого-то. Мне было интересно посмотреть матч, я взрослый человек, у которого на неделе два выходных дня, и в это время я хочу расслабиться. В политику я тоже не лезу. Но после этой ситуации у меня к Дзюбе появилась вражда, хотя до этого её не было. Люди, наказывающие болельщиков просто так, подставляют Дзюбу. Они превращают его из героя во врага", — цитирует Кирилла "Чемпионат".
Фанат "Спартака": мне пофиг на Дзюбу. Он дал повод, и в фанатском движении стали закручивать гайки
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