"Сочи" готовится к матчу с "Рубином" в штатном режиме и готов к игре. Из болеющих ангиной осталось 2-3 человека, остальные принимают участие в тренировках.
Напомним, 29 ноября появилась информация, что в "Сочи" произошла эпидемия ангины, заболели 10 полевых игроков. В связи с этими форс-мажорными обстоятельствами матч 18-го тура РПЛ "Сочи" - "Оренбург" был перенесен на резервную дату.
Матч "Сочи" - "Рубин" пройдет в воскресенье, 8 декабря, на стадионе "Фишт".
Sport24.ru
"Сочи" готовится к игре с "Рубином" в штатном режиме, больных ангиной осталось 2-3 человека
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