Директор по связям с общественностью ПФК ЦСКА Сергей Аксенов прокомментировал новость об отказе московского клуба от бесплатных билетов в гостевой сектор на матч 19-го тура РПЛ против "Краснодара".
"Мы благодарны, что руководство "Краснодара" было готово предоставить для наших болельщиков бесплатные билеты на матч. Однако, исходя из соображений безопасности, мы отказались.
В последнем выездном матче против "Краснодара" мы столкнулись с большим количеством местных болельщиков, которые, узнав о возможности бесплатного посещения матча, пытались проникнуть на гостевой сектор. При этом вся ответственность за поведение болельщиков в гостевом секторе, согласно регламенту, ложится на ЦСКА. Мы столкнулись со сложностями при обеспечении безопасности на прошедшем матче. После игры сотрудник по работе с болельщиками и заместитель генерального директора по безопасности ЦСКА обратились к коллегам из "Краснодара" с просьбой обсудить сложившуюся ситуацию и найти варианты решения этой проблемы.
Перед матчем мы обратились в "Краснодар" с предложением либо сделать посещение матча бесплатным для всех болельщиков, либо сделать все билеты платными. Стоит уточнить, что никакого официального письма с отказом от бесплатных билетов мы не писали, а отправили стандартное информационное письмо с просьбой выделить билеты для реализации их среди наших болельщиков. Мы еще раз благодарим "Краснодар" за их предложение, но в целях безопасности мы были вынуждены от него отказаться", - цитирует Аксенова Sport24.ru.
В ЦСКА объяснили отказ от бесплатных билетов для болельщиков на матч с "Краснодаром"
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