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Слуцкий о разводе с женой: профессия тренера такова, что я женат на своей работе

Бывший главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о разводе с супругой.

– Недавно вы рассказали, что год назад развелись с женой. Как давно вы были вместе?

– Мы встретились в 2003-м, я работал в Элисте. Но профессия тренера такова, что я женат на своей работе. Семья всегда страдает. Я читал книгу Бердыева, где его спрашивают, о чем он больше всего жалеет в жизни. Он отвечает, что дети выросли – он не уделял должного внимания. То же самое касается супруги.

По прошествии лет все говорят, что работа не стоит такой жертвы. Но когда ты находишься в процессе, ты не можешь это оценивать. Ты не анализируешь, ты просто это делаешь. Поэтому на каком-то этапе, даже если это превращается в рутину, то привычка разонравится, и что-то нужно делать. Все было спокойно, нормально. Никаких вопросов это не вызвало.

– То есть у вас просто не оставалось времени на жену?

– Да. Все время в разных городах. Когда работал в Самаре, она продолжала жить в Москве. Когда за рубежом – тоже. Когда меньше общаешься, у тебя находится все меньше и меньше общих тем и вопросов.

– Почему нельзя было брать с собой?

– Так сложилось. Когда я еще работал в ЦСКА и вся семья была вокруг меня, на самом деле я все равно был один. Мне неважно, сколько человек находится вокруг меня, когда я в собственных мыслях, вопросах и изъяснениях. Как говорят, что человек одинок в своих несчастьях. Так вот и тренер одинок в своих мыслях. Вообще главный тренер – самая одинокая профессия на свете. Хоть вокруг тебя два помощника, хоть 10 членов семьи, тебе никто не может помочь, потому что ты живешь в своем внутреннем мире.

Из-за этого необходимости переезда не было. Тем более он нес за собой смену школы, кучу бытовых вопросов. Хотя по существу количество не перерастало в качество. Плюс всегда бывает момент, когда кто-то кому-то уже не готов прощать. Или не готов с этой ситуацией жить.

– Каким вы были мужем?

– Плохим, конечно. Я и отец плохой, к сожалению. Я и сын плохой. Главный тренер футбольного клуба – человек, который бесконечно всем жертвует. Я говорю про себя. Ты не можешь сменить фокус внимания даже на несколько часов. Тебе нужно все контролировать. В футбольном коллективе может случиться все что угодно: кто-то заболел, травмировался, недопонял, возникла ситуация.

– Чтобы люди не думали, что вы наговариваете на себя: пара примеров, почему вы плохой?

– Я мог забыть поздравить с днем рождения. Или мне, например, пришло пять имейлов из школы "Срочно придите", а я через месяц только увидел, что меня в школу вызывали.

– Забыть поздравить и жену, и сына?

– Бывает такое. Не скажу, что это происходило систематически, но если это выпадает на день матча или в день, то да. Или если сыграли неудачно, и я ушел в свои мысли. За день до матча я вообще перестаю общаться с внешним миром. Я не беру телефон, я не отвечаю на смс. И неважно, какие события происходят. Уже много лет я живу в таком режиме. Никто не обижается – все привыкли, – сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала "Всему Головин".

Sports.ru


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