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Слуцкий о России: с огромным удовольствием попробовал бы искоренить коррупцию

Бывший главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал, что ему не нравится в России.

– Вам нравится, куда движется Россия в последние 10 лет?

– Я не могу все отследить. Когда меня спрашивают, что было в 90-х, про лихие 90-е… В 1992 году я закончил институт, в 93-м стал работать детским тренером в "Олимпии". И я вообще не помню, что было в 90-е годы в России. Я не видел ни разбоя, ни переделов, ничего. Я был настолько погружен в работу, что не видел процессов. И когда говорю, что чего 90-е, все нормально, мне отвечают: "Ты че, придурок, что ли?". Но я этого реального не видел. И я не готов давать категоричные оценки.

Есть то, что мне не нравится в нашей стране. Я бы с огромным удовольствием попробовал искоренить коррупцию. Сделать страну полностью законопослушной на всех этапах. Мне не нравится ситуация, которая возникла с Московской городской думой. И я поддерживаю тех людей, которые выступали с протестами и пытались добиться, чтобы им не просто сказали: "Ребят, у вас подписи поддельные, идите, вы не допускаетесь".

Я хочу более целостной позиции с другой стороны, а не просто отмахивания от вопросов, которые ставятся. Но говорить об этом глобально я не могу, потому что не знаю.

– Вы смотрели интервью Тарасова и Панарина. Чья позиция вам ближе?

– Панарина, конечно, – сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала "Всему Головин".

Sports.ru


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Теги: Слуцкий
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