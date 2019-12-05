Бывший футболист сборной России Роман Широков поработает комментатором на матче 19-го тура РПЛ "Арсенал" - "Локомотив".
6 декабря
19:20 "Матч ТВ", "Зенит" - "Динамо", комментаторы Денис Казанский и Дмитрий Шнякин
19:25 "Матч Премьер", "Арсенал" - "Локомотив", комментаторы Роман Трушечкин и Роман Широков
7 декабря
13:55 "Матч Премьер", "Тамбов" - "Оренбург", комментаторы Артем Шмельков и Михаил Меламед
16:00 "Матч ТВ" и "Матч Премьер", "Краснодар" - ЦСКА, комментаторы Константин Генич и Дмитрий Жичкин
18:55 "Матч Премьер", "Ахмат" - "Уфа", комментаторы Александр Неценко и Александр Пойда
8 декабря
13:40 "Матч Премьер", "Крылья Советов" - "Урал", комментаторы Семен Зигаев и Дмитрий Петров
16:25 "Матч Премьер", "Сочи" - "Рубин", комментаторы Константин Генич и Дмитрий Жичкин
18:25 "Матч Премьер", "Спартак" - "Ростов", комментаторы Роман Трушечкин и Александр Аксенов
"Матч ТВ"
Широков дебютирует в качестве комментатора на матче "Арсенал" - "Локомотив"
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