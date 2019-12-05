Болельщик московского "Спартака" Кирилл рассказал об условиях в камере после задержания на матче молодёжной команды красно-белых с "Зенитом".
"В каждой камере были клопы, вши, блохи. Сами камеры грязные, сильно воняло мочой. Спать надо было вдвоём на скамейке из четырёх дощечек. Хорошо, что она длинная – комнатка была три на четыре, поэтому доска была размером четыре метра. Спали голова к голове. Самое плохое – время могли спросить только у проходящих мимо сотрудников. Было какое-то отчаяние, непонимание – что происходит?
Под вечер дали суп, есть можно было. А к моему сокамернику, он из Питера, приходила жена. Она передавала воду, влажные салфетки, заказала нам пиццу. Но нам ничего не отдали. Оказалось, что пиццу съели сами сотрудники", - цитирует Кирилла "Чемпионат".
Фанат "Спартака" - об условиях в полиции: были клопы, вши, блохи. Воняло мочой
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