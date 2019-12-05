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Власти продлили опрос о переименовании станции метро "Новокрестовская" в "Зенит"

Власти Санкт-Петербурга приняли решение продлить опрос о возможности переименования станции метрополитена "Новокрестовская" в "Зенит".

Проведенное в ноябре голосование не выявило явного предпочтения общественности, рассказал представитель комитета по культуре.

Вопрос переименования станции "Новокрестовская" обсуждался на заседании Санкт-Петербургской межведомственной комиссии по наименованиям (топонимической комиссии). Среди членов комиссии не было единства мнений по данному вопросу и его обсуждение было перенесено на следующее заседание.

"Члены комиссии отметили важность участия в голосовании максимального числа петербуржцев. Принимая во внимание общественную значимость вопроса решение должно приниматься с учетом мнения большинства жителей города. В связи с этим сроки проведения опроса общественного мнения будут продлены. Учитывая отсутствие единогласной позиции членов топонимической комиссии по вопросу переименования станции метрополитена "Новокрестовская" в "Зенит" на заседании, принято решение вернуться к рассмотрению вопроса на очередном заседании", - сообщили ТАСС в комитете.


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Теги: Зенит
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