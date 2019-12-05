В агентстве, представляющем интересы нападающего "Жилины" и сборной Словакии Роберта Боженика, подтвердил, что в услугах футболиста заинтересован московский ЦСКА.
"Наше агентство IF Management представляет Роберта с 1 декабря, и нам известно о предложении, которое ЦСКА сделал "Жилине". Это очень интересное предложение, но мы не желаем торопить события и хотим, чтобы все стороны были довольны.
Благодаря его выступлениям в клубе и сборной им интересуются все больше клубов, агентство записывает предложения из Германии и Италии. Пока есть только одно конкретное. Это постоянный участник Серии А", — сказал представитель игрока Мартин Петраш sport.sk.
Отмечается, впрочем, что агентство предпочитает выбрать для форварда Западную Европу, а не Восточную. В ближайшие дни должно поступить конкретное предложение от клуба из Бундеслиги. Интересуется футболистом и "Дженоа".
В нынешнем сезоне Роберт Боженик принял участие в 16 матчах чемпионата Словакии. На счету нападающего 3 гола. "Жилина" после 17 матчей набрала 32 очка и занимает 3-е место.
В активе потенциального новичка ЦСКА 8 матчей за сборную Словакии и 4 гола.
Sport24.ru
Агент: ЦСКА сделал очень интересное предложение по Боженику
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