Игбун: подняться на 6-е место и сидеть ровно - не для "Динамо". Едем в Питер только за победой

Нападающий "Динамо" Сильвестр Игбун рассказал о победе над "Локомотивом" (2:1), предстоящем матче с "Зенитом" и переменах в игре команде со сменой Дмитрия Хохлова на Кирилла Новикова.
— Не считаю, что "Локомотив" устал после "Байера" — мы были лучше. Вскоре после того, как забили мы, они отыгрались, первый тайм был ровным. Но все решил второй — и с самого его начала мы доминировали, создали много шансов. Спокойно победили бы с более крупным счетом, если бы не вратарь "Локо". Но и так это была наша лучшая игра в сезоне. Надеюсь, покажем такую же с "Зенитом".
— Это будет намного сложнее.
— Все говорили, что и с "Локомотивом" — командой номер два, участником Лиги чемпионов — будет сложно. В футболе важен не статус, а готовность к конкретной игре. Если подойдем к "Зениту" так же, как к "Локомотиву", шансов будет не меньше.
Приехав домой после матча, я включил "Зенит" со "Спартаком". Все еще раз убедились, какая "Зенит" классная команда, но мы уверены в себе.
— Что изменилось при Новикове? Чего "Динамо" не мог дать Хохлов?
— Я считаю, удачи. В матчах с "Уфой", "Сочи" и еще парочкой мы были достойны победы. Иногда в футболе не везет: создаешь моменты, а победы нет. При новом тренере мы уже третий матч выигрываем и идем без поражений. Он принес свою философию, у него свои требования — и это подходит "Динамо". Новиков требует от всех серьезного отношения и полной отдачи на тренировках в играх, он сплотил команду.
Новиков быстро понял мои возможности и пожелания: как я люблю пространство в атаке, открываться за спины защитникам, бороться в воздухе. Оба тренера доверяли мне одинаково, глобально ничего не поменялось. А вот всей команде требовалось время узнать друг друга, познакомиться — "Динамо" же полностью обновилось. Еще пара месяцев, и будем даже сильнее, чем сейчас.
— Ни вы, ни Филипп, ни Нжи — не чистые страйкеры. Это проблема для "Динамо" и вас?
— Команд без чистого девятого номера сейчас куча. Ты должен быть готов к игре на любой позиции и учитывать задания под конкретный матч. Я не «девятка», но привык к этой позиции еще в «Уфе» и не зацикливался на своих голах — работа на команду важнее. Хотя на каждую игру у меня цель забить, и "Зениту" в том числе.
— Сразу после трансфера вы говорили, как рады будете бороться с "Динамо" за еврокубки.
— Я видел состав "Динамо" и понимал, куда эти игроки могут привести команду. Я пришел из "Уфы" и могу судить: в среднем игроки тут выше классом. Шансов добиться чего-то с "Динамо" больше. Когда я переходил, знал, что лучшие времена настанут: до перерыва было еще пятнадцать туров. За три-четыре никто бы не исправил ситуацию.
— Приятно быть выше "Спартака"?
— Конечно, но мы должны быть еще выше. Подняться до шестого места и сидеть ровно — не для нас. А пока что важно обыграть "Зенит". Только за этим и едем в Питер.
Sport24.ru
Игбун: подняться на 6-е место и сидеть ровно - не для "Динамо". Едем в Питер только за победой
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»