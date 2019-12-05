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Федотов с большой долей вероятности возглавит "Сочи"

Новым главным тренером "Сочи" с большой долей вероятности станет Владимир Федотов, в настоящее время тренирующий "Оренбург". Как стало известно, договоренность об этом уже достигнута, осталось уладить последние детали.

О переходе Федотова должно быть объявлено после последнего тура в этой части РПЛ. "Оренбург" 7 декабря сыграет в Саранске против "Тамбова", а на следующий день "Сочи" под руководством исполняющего обязанности главного тренера Романа Березовского примет на своем поле "Рубин".

Sport24.ru


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Теги: Оренбург Федотов Сочи
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