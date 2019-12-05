Рекордсмен по количеству матчей в составе "Амкара" Алексей Попов поделился своим мнением о последних скандалах вокруг нападающего сборной России и "Зенита" Артема Дзюбы.
"Дзюба — это какая-то искаженная проекция президента России?! Столько негатива к этой персоне. Или что?" — написал Попов на своей странице в Фейсбуке.
"Трудно понять, что он сделал такого, чтоб оскорблять так", — ответил экс-футболисту "Амкара" один из его подписчиков.
"Я попробую тебе ответить, — отреагировал Попов. — Его поведение смахивает на подхалимство. Наигранная милота и занятие не футбольными делами, непонятные интервью, чмоки, всех люблю и обнимаю… Выглядит очень неискренне. Мое мнение: народ в бешенстве, страдает, кризис, страна в нищете… И он такой красивый и всех любит".
Ранее Дзюба назвал проплаченной акцией оскорбления с трибун в его адрес на игре сборной России.
Sport24
Рекордсмен "Амкара": поведение Дзюбы смахивает на подхалимство. Наигранная милота
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